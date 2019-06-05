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أطفال وشباب يشاركون فى تجهيز ساحات العيد بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:15 ص
أطفال وشباب يشاركون فى تجهيز ساحات العيد بمحافظة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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شارك مجموعة من أطفال وشباب مركز شباب تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف، فى تجهيز ساحة صلاة عيد الفطر المبارك وقام الأطفال والشباب بالتعاون مع العاملين بالمركز فى فرش الملعب الرئيسى بالسجاد ومكبرات الصوت والبلونات 
 
وقامت الوحدات المحلية بمحافظة بنى  سويف فى تجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ، حيث خصصت مديرية الأوقاف 140 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة بواقع 30 ساحة بمركز ومدينة بني سويف،و28 ساحة بمركز ومدينة إهناسيا، و25 ساحة بمركز ومدينة ببا، و19 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و14 ساحة بمركز ومدينة سمسطا، و14 ساحة مثلها بمركز ومدينة ناصر ، و10 ساحات بمركز ومدينة الواسطى وتجهيز الخطباء ساسي واحتاطي لكل ساحة من ساحات الصلاة
 
وأعلن  المستشار هانى عبد الجابر ، محافظ بنى سويف أنه تم توفير 14 من  المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة " بالتناوب" في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة ، منها 2  بمدينة بني سويف مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل،  و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى ،لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها.
 

صلاه العيد

ساحات العيد

بنى سويف

عيد الفطر

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