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آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى 120 ساحة بأسيوط

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:07 ص
آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى 120 ساحة بأسيوط صلاة العيد
أسيوط ـ محمود عجمي

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أدى  آلاف المصلين بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط، منذ قليل، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحتى مسجد ناصر وأبوالجود وأرض الملاعب بمدينة أسيوط.

فيما شارك اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، العديد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وجموع المواطنين صلاة العيد بساحة أرض الملاعب .

وفي خطبة العيد أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط، أن العيد شرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة علي القلوب كما حث المواطنين علي الاقتداء واستلهام العبرة من هذه المناسبة الكريمة، والتراحم والمودة والتكافل فيما بينهم.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد قام أمس بزيارة للمستشفيات العامة والشرطية وقدم الهدايا العينية والمادية للمرضى كما زار المحافظ عددًا من دور الأيتام بالمحافظة وقدم الهدايا والتهاني للأطفال الايتام لإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم بمناسبة العيد.

كانت محافظة أسيوط خصصت 120 ساحة موزعة على المراكز والمدن بالمحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب في المدن والقرى لاستقبال المصلين ؛مشيراً  إلى تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد.

 

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