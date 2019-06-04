7 إجراءات لوزارة التنمية المحلية استعدادا لاحتفالات عيد الفطر فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

انهت محافظات مصر استعداداتها لاستقال احتفالات عيد الفطر المبارك، غدا الأربعاء، حيث تم تشكيل غرف عمليات فى كل محافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية فى وزارة التنمية المحلية لمتابعة احتفالات المصريين وحل أى مشاكل طارئة.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لعيد الفطر المبارك، كما يلى: