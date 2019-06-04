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7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:51 ص
7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد صالونات التجميل فى العيد
كتبت فاطمة خليل

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كثير من النساء يحرصن على زيارة الكوافير أو صالون التجميل فى عيد الفطر المبارك ليظهرن بأجمل صورة خاصة إذا كانت لديهن أى مناسبة فى العيد، ولكن يجب الانتباه وأخذ الاحتياطات لأن هناك أمراض قد تنتقل إليك فى صالونات التجميل نتعرف عليها فى السطور التالية بحسب موقع quality health..

أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد
 

صالونات التجميل
صالونات التجميل

1- الالتهابات الفطرية بالأظافر
 

أدوات الأظافر يمكن أن تنقل الالتهابات الفطرية، إذا لاحظت تورم وألم في الجلد المحيط بالظفر أو سماكة الظفر يجب زيارة الطبيب.

ولحماية نفسك يمكنك شراء أدوات أظافر خاصة بك أو التأكد من أن جميع أدوات العناية بالأظافر معقمة مع الحفاظ على أظافرك قصيرة حيث تميل الأظافر الأطول إلى حبس المزيد من الأوساخ والبكتيريا ، مما قد يسمح بانتشار العدوى.

2-قمل الرأس
 

يتم نقل القمل عندما يكون هناك شخص مصاب بالقمل لديه اتصال مباشر مع شخص ليس مصابًا من خلال الأمشاط وأدوات العناية بالشعر وكذلك المناشف التى تستخدم على الشعر .

تأكدى من قيام صالون التجميل بتعقيم الأمشاط والفرش أو إحضار أدواتك الشخصية.

3- الحروق والبثور
 

يمكن أن تؤدي علاجات الجلد والتقشير إلى ظهور بثور وتورم وكدمات على الوجه أو حروق كيميائية في الساقين، لذا احرصى على علاج بشرتك عند طبيب امراض جلدية بدلا من الكوافير.

الكوافير فى العيد 1
الكوافير فى العيد 

4- التهاب الجلد 
 

إذا تم استخدام منتج يثير الحساسية على جلدك يمكن  تطوير طفح جلدي مثل التهاب الجلد التماسي كما يمكنك الحصول على التهاب الجلد من المواد الكيميائية التي تسبب الحساسية أو تهيج  وينتج ذلك عند استخدام الكرياتين وغيرها من المواد الكيميائية.

5- عدوى المكورات العنقودية
 

الكوافير قد ينقل لك عدوى المكورات العنقودية فالأحواض المملوءة بالماء المستخدم لنقع القدمين يمكن أن تكون مصدرًا للإصابة، عندما لا يتم تنظيفها بشكل صحيح ، فهي البيئة المثالية لنمو البكتيريا مثل المكورات العنقودية".

6- الخراجات والبثور
 

يمكن أن تنتشر عدوى الجلد والأنسجة الرخوة من خلال الماء وتسبب الخراجات والبثور على الجلد.

7- التهاب الكبد الوبائى
 

هناك خطر من انتقال التهاب الكبد من خلال أدوات مثل أحواض القدم ، شفرات الحلاقة ، والمقص المستخدم في صالونات الأظافر وحلاقة الشعر.


عيد الفطر

صالونات التجميل

الكوافير فى العيد

امراض تنتقل فى صالونات التجميل

اليوم السابع بلس

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