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56 مليون جنيه إجمالى إعانات بنك ناصر للمحتاجين طوال شهر رمضان

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:13 م
56 مليون جنيه إجمالى إعانات بنك ناصر للمحتاجين طوال شهر رمضان بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وزع بنك ناصر الاجتماعى أكثر من 179 ألف كرتونة مواد غذائية بقيمة 14 مليون جنيه طوال شهر رمضان، إضافة إلى صرف قرابة 42 مليون جنيه إعانات وزكاة للمستحقين.

وقالت مصادر بالتضامن، إن اﻟزﻛﺎة إحدى اﻷدوات اﻟمهمة اﻟﺗى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑﻧك ناصر فى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋى من خلال لجان الزكاة التابعة له، التى ﺗتلقى اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وتنفقها ﻓى ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣُستحقى اﻟزﻛﺎة فى داﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.

وأشار الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك اتخذ كل الاستعدادات وسخّر كل الإمكانات اللازمة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على الوفاء باحتياجاتها خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية.

وأوضح أن بنك ناصر نظم "موائد رحمن" فى معظم المحافظات بإجمالى 4.5 مليون جنيه، استفاد منها 46 ألف مواطن. متابعا: "هدف البنك الأساسى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، ومساعدتهم بشكل مؤسّسى مستدام، من خلال تقديم مساعدات بـ2.7 مليون جنيه للأسر الاكثر احتياجا، بغرض المساهمة فى سد احتياجاتهم المعيشية".

 


التضامن

بنك ناصر

إعانات بنك ناصر فى رمضان

شهر رمضان

الزكاه

زكاة الفطر

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