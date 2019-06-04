وزير خارجية الأردن: ندين بشدة بناء 800 وحدة استيطانية فى القدس المحتلة

كتب : أحمد جمعة

أدان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى عبر "تويتر"؛ مساء الثلاثاء، "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى القدس المحتلة خرقا للقانون الدولى".

وأشار الصفدى إلى أن بناء إسرائيل للمستوطنات يعتبر خطوة لاشرعية، تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وأكد وزير خارجية الأردن أنه من واجب المجتمع الدولى ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.