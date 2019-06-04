نيابة العبور تحبس 5 أشخاص سرقوا أجهزة "بروجكتور" من مدرسة

القليوبية-نيفين طه

أمر محمد غالب مدير نيابة العبور، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ، بحبس 5 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، لسرقتهم أجهزة عرض بصرى"بروجتكور"من إحدى مدارس العبور.

تلقى المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بلاغا من مديرة إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافها سرقة 5 أجهزة عرض بصرى "بروجكتور" من داخل إحدى الغرف بالمدرسة، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس المباحث ، وأسفرت جهود البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن مرتكبى الواقعة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وبيعهم المسروقات لعميلهم "صاحب محل كمبيوتر مقيم بدائرة المركز" ، تم ضبطه وأرشد عن 3 أجهزة تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق.