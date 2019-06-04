نقيب العلميين: لجنة التحقيق مع أعضاء النقابات الفرعية غير قانونية وليس لها صفة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن الخطابات الصادرة من أعضاء مجلس النقابة الخاصة باستدعاء عددا من أعضاء النقابات الفرعية للتحقيق، فهى خطابات صادرة عن أشخاص ليس لهم صفة، على حد قوله، نافيا تولى الدكتور أحمد عبد الجواد منصب الوكيل، نظرا لاستمرار الدكتور محمد نبيل يس به.

ونفى المليجى، قيام الدكتور أحمد عبد الجواد بأعمال النقيب، قائلا: هذا إدعاء و انتحال صفة يعاقب عليه القانون، وذلك لاستمرارى نقيبا للعلميين، وذلك طبقا للانتخابات التى تم اجراؤها فى 2016، والتى صدقت عليها كافة الاحكام القضائية، وأخرها القضية رقم 37737/73 المحكوم فيها بجلسة 11 أبريل الماضى، بأن النقيب ووكيلة الاول وأمين الصندوق في منصبهم، وأيضا الحكم رقم 66809/65 إدارية عليا الصادر بجلسة 14 مايو 2019، بأن النقيب مستمر في منصبه حتى إجراء الانتخابات فى فبراير 2020.

وأكد أنه لا صحة للإدعاء بأن الدكتور تيتو نعيم حبيب نقيب فرع سوهاج، بأنه وغيره قاموا باقتحام مبنى النقابة بالقاهرة، مشيرا إلى أن أعضاء بمجلس النقابة هم من قاموا بمنع أعضاء النقابة، ورؤساء الفروع ورؤساء الشعب، من الدخول لمقر النقابة، مطالبا النقابات الفرعية بعدم التعامل مع أعضاء المجلس، وهيئة المكتب، لافتا إلى أنه تم سحب الثقة منهم منذ 29 مارس2019 بجمعية عمومية تم اثبات وتأكيد صحتها بكافة الاحكام القضائية.

واتهم النقيب أعضاء بمجلس النقابة، بإهدار أكثر من مليون ونصف جنيها صرفا على "البودى جارد" والبلطجية، وغيرها من المصاريف دون سند قانونى، لافتا إلى أنه جارى التحقيق معهم فى كل هذه المخالفات المالية والإدارية.

وكان مجلس نقابة المهن العلمية، قرر تجميد عضوية 8 أعضاء بالنقابات الفرعية، والنقيب العام، وذلك لاشتراكهم فى محاولة اقتحام مقر النقابة بالألفى، ومشاركتهم فى مشادات كلامية مع باقى أعضاء المجلس، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات وعرض نتائجها على مجلس النقابة العامة.