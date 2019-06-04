ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و11 سفينة بضائع عامة.

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2556 طن قمح، غادر عدد 24 سيارة نقل محملة بـ 1300 طن قمح.

وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 161190 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 53978 طنا.

شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3500 طن فوسفات و5000 طن علف بنجر و1200 طن يوريا و4200 طن سماد سائل.