موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها حيثيات براءة حبيب العادلى قضية "أموال الداخلية"، وموعد صلاة عيد الفطر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

ودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، وغرامة 500 جنيه

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها، بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهرى دورى، لما فى ذلك من مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة يوم العيد.

حالة من الجدل شهدتها مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية، بسبب استطلاع هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، حيث اختلفت الرؤى الفلكية للهلال فى عدد من الدول، فبينما تمكنت بعض الدول من رؤيته ليصبح اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، مثل السعودية والإمارات، فيما لم تتمكن دول أخرى من رؤية هلال شهر شوال.

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها، إنه سيتم بيع الحلويات والمشروبات الغازية في عبوات تحذيرية على غرار السجائر في محاولة أخيرة للتصدى لوباء السمنة فى بريطانيا، حيث تدعم هذه الخطة سالى ديفيس كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا.

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد.

تتابع وزارة القوى العاملة مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك يومان أيام أول وثانى أيام العيد، "غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس" بالشركات والمصانع والمنشآت.

أقام زوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بعابدين، وأدعى فيها قيام زوجته بخيانته ونشر اتهامات كاذبة ضده وصلت إلى تزويرها مستندات رسمية لتثبت جنونه وتستولى وعشيقها على ممتلكاته.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم، مشددا على أن بلاده تعمل مع بريطانيا لمنع حصول إيران على سلاح نووى ووقف تمويلها للإرهاب.

فى الوقت الذى دأبت فيه الأبواق الإعلامية الإخوانية والمنظمات المشبوهة التى تدعى أنها مهتمة بحقوق الإنسان مثل «هيومان رايتس ووتش» على ترويج الشائعات، وتزييف الحقائق والادعاء كذباً بوجود انتهاكات فى حقوق الإنسان بمصر، كان المشهد أكثر تحضراً داخل السجون المصرية.

بالرغم من أن الشائع أن الذكور تعمل أكثر من الإناث، إلا أن الأرقام أثبتت عكس ذلك تماما، حيث كشف بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المتوسط العام لعدد ساعات العمل الأسبوعية لموظفى القطاعين العام والخاص يبلغ 52 ساعة، بينما يرتفع متوسط عدد ساعات العمل بين الإناث عن الذكو، حيث يبلغ لهن 53 ساعة مقابل، 52 ساعة للذكور.

حفظ القرآن الكريم تاج يوضع على رأس صاحبه فى الدنيا وإختصه الله سبحانه وتعالى بمزايا عديدة فى الدنيا، ورفعه بين البشر فضلا عن ثواب الآخرة وتزداد هذه الرفعة إذا كانت الحافظة للقرآن فتاة فيزداد وقارها واحترامها بين قريناتها وبين مجتمعها ، والأغرب أن المجتمعات التى ترفض ظهور المرأة فى المناسبات الإجتماعية ، وفى المجتمع بشكل عام كمجتمعات الصعيد هى ذاتها التى تقدم الفتاة وتكرمها وتهتهم بها أسرتها حال حفظها للقرآن الكريم واليوم السابع التقى بعدد من الحافظات لكتاب الله بإختلاق المقدار فمنهن من حفظت القرآن كاملا وأخريات لم تكمله حتى الآن ومنهن من كرم والديها بزيارة بيت الله من خلال الجمعيات المهتمة بالقرآن الكريم وحفظته.

يعد شعيب من ابرز أساطير الإجرام فى مصر، حيث كان يلقب بخط الصعيد لارتكابه العديد من الجرائم المتنوعة .

أقام الزوج "على.ن.أ" دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، مدعيا أنه منذ زواجه منها وهى تتسبب فى حدوث كوارث له، وقدم مستندات تفيد بتعديها عليه بالضرب والتسبب له بعدة إصابات استلزمت 21 يوما للعلاج.

تعددت الإعدامات وتنوعت بشاعتها والبطل واحد، إنه ذلك الشاب البدين كيم جونج أون الذى يجلس على عرش بلد آسيوى يمتلك ترسانة نووية تهدد العالم أجمع، والذى امتدت ـ بحسب وسائل إعلام عالمية ـ قائمة ضحاياها لتشمل أقرب المساعدين وأفراد العائلة، فبينهم من لقى مصرعه بعد الإلقاء من مبنى مرتفع، ومن ضمنهم من كان الإعدام رمياً بصاروخ نصيباً له.

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها منذ يناير بفعل مؤشرات على أن تباطؤا اقتصاديًا بدأ فى التأثير سلبا على الطلب على الطاقة، وفى الوقت الذى تقول فيه أكبر شركة لإنتاج النفط فى روسيا إنها تعارض تمديد تخفيضات مشتركة مع أوبك حتى نهاية العام.

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأجهزة المعنية، على الدعم المستمر و العمل الضخم لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر الشهر الحالى، كما وجه رئيس الاتحاد الأفريقى الشكر للمهندس هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير.

دق "عيد الفطر" أبوابه، وبدأ اليوم الأول من شهر شوال فى العديد من دول العالم، كالسعودية والإمارات والكويت والبحرين، والعراق، وروسيا والنمسا، وأفغانستان، وغيرهم من الدول التى ثبت فيها هلال شوال.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، على الأنباء التى تتردد حول رحيل الثنائى محمد صلاح وساديو ماني عن الريدز هذا الصيف.

يستعد المنتخب الوطنى، بقيادة خافيير أجيرى، لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو، وشهدت قائمة الفراعنة العديد من المفاجآت سواء فى ضم بعض الأسماء أو استبعاد البعض الآخر.

حدد أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب، عدة شروط للموافقة على العودة لصفوف نادى الزمالك خلال الموسم الكروى الجديد قبل انطلاق مباريات الموسم المقبل، ولكن أحدهم يعد شرطا تعجيزيا يصعب موافقة مسئولو القلعة البيضاء على تحقيقه.