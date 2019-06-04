من كواليس الجلسات.. ماذا قال الشهود عن واقعة استهداف القمر الصناعى؟

كتب إيهاب المهندس

انتهت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، من سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة فى محاكمة 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس"، وأدلى الشهود بالعديد من الأقوال الهامة حول جرائم أركبها المتهمين فى القضية.

فى جلسة 12 يناير 2019 استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة استهداف القمر الصناعى بالمعادى واستمعت المحكمة والذين أكدوا استهداف القمر الصناعى بقذيفة "أر بى جى" وإتلاف جزء من أحد الأطباق.

وقال الشاهد الأول فى جلسة 12 يناير، إنه شاهد واقعة إطلاق قذيفة على القمر الصناعى أثناء تواجده خدمة بالبرج من ولكنه لم يرى من قام بإطلاق القذيفة.

واستمعت المحكمة فى ذات الجلسة لأقوال شاهد الإثبات سلامة كامل، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابط حراسات، وكان يشغل منصب ضابط عظيم يوم إطلاق النار على الأقمار الصناعية بالمعادى، وكان متواجد داخل مبنى الأقمار الصناعية يوم الواقعة ولكنه لا يتذكر تاريخ الواقعة بالتحديد.

وأضاف الشاهد، أنه سمع صوت انفجاريين من ناحية السور الجنوبى لقطعة أرض فضائى اتجاه القمر الصناعى وبالفحص تبين وجود قطعة "أر بى جى" محطمة، وتسببت فى إتلاف جزء من طبق الأقمار الصناعية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.