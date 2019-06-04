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"مصر للطيران" تعلن مشاركتها فى معرض أوروبا للشحن الجوى بألمانيا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:29 م
"مصر للطيران" تعلن مشاركتها فى معرض أوروبا للشحن الجوى بألمانيا مصر للطيران تشارك فى معرض أوروبا للشحن الجوى بألمانيا
كتب هانى عثمان

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شارك وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران للشحن الجوى، ترأسه الطيار باسم جوهر رئيس الشركة، فى فاعليات معرض أوروبا للشحن الجوى Air Cargo Europe، المنعقد خلال الفترة ما بين 4 إلى 8 يونيو الجارى، فى مركز المعارض بمدينة ميونيخ الألمانية.

 

وتأتى مشاركة مصر للطيران فى معرض أوروبا للشحن الجوى، ضمن استراتيجية الشركة فى التواصل مع صناع القرار فى قطاع الشحن الجوى والإطلاع على آخر المستجدات فى صناعة الشحن أوروبيا وعالمية، خاصة فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الشركة لتحديث أسطول الشحن الجوى، بعد ضم طرائتى من طراز الايرباص A330 200 حمولة 59 طنا، بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع، لتنضم لأسطول الشركة لاستيعاب الزيادة فى الحركة.

 

ويعتبر معرض أوروبا للشحن الجوى الذى يقام كل عامين أهم معرض للخدمات اللوجستية والنقل وتقنية المعلومات وإدارة التوريد فى العالم، ويحظى باهتمام كبير من العاملين فى هذه القطاعات ويشكل منصة مثالية لجميع العاملين فى قطاع الطيران والشحن للتواصل مع أقرانهم ونظرائهم ومناقشة التحديات الراهنة.


الشحن الجوى

مصر للطيران

اوروبا

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