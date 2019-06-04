مصرع 2 وإصابة 5 فى حريق بـ 4 حظائر مواشي بالفيوم

لقى مواطنين مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حريق شب في 4 حظائر مواشي متلاصقة بقرية الخزان بمركز طامية بمحافظة الفيوم

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بنشوب حريق بـ 4 حظائر مواشي بقرية الخزان بمركز طامية ووجود وفيات ومصابين

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة علي الحريق في 4 حظائر مواشي ملك كل من محمد أ ي 55 فلاح وسيد م 60 سنة فلاح وأيمن م ح 42 سنة فلاح وجميل ح ك 40 سنة فلاح وأسفر الحريق عن وفاة كلا من كريم ط ح 19 سنة طالب ورزق م ع 27 سنة فلاح علي إثر إصابتهما بحروق من الدرجات الثلاث وتفحمت الجثتين وتم نقلهما الي مشرحة مستشفي طامية المركزي وأصيب كل من حسن ع ف 30 سنة فلاح وطارق ح ف 42 سنة فلاح ومحمد ع ك 34 سنة فلاح وجميعهم مصابون باختناق وأحمد ش ك 19 سنة مصاب بحروق متفرقة بنسبة 80 % ومصطفي س ع 28 سنة عامل مصاب بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 40 % وتم نقلهما الي مستشفي الفيوم العام.

كما أسفر الحريق عن نفوق 136 رأس ماشية وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بحظيرة المواشي الاولي وامتد الي باقي الحظائر وقدرت الخسائر بحوالي 4 مليون جنيه وتم إخطار إدارة الطب البيطري لإتخاذ اللازم وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص وتحرر المحضر رقم 2494 لسنة 2019 إداري مركز شرطة طامية وتم إخطار النيابة للتحقيق.