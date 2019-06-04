مش بس ترطيب.. فوائد ماء الورد لصحة بشرتك

كتبت فاطمة خليل

يوفر ماء الورد لبشرتك العديد من الفوائد - مثل ترطيب بشرتك وإعطائها اللمعان والنعومة، وله خصائصه المضادة للالتهابات ومحتواه الغني بمضادات الأكسدة، وماء الورد أحد أفضل مكونات العناية بالبشرة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد ماء الورد لصحة بشرتك، بحسب موقع style craze.

فوائد ماء الورد للبشرة





فوائد ماء الورد للبشرة

توازن درجة الحموضة لبشرتك



يعيد ماء الورد توازن درجة حموضة البشرة، حيث إن الاستخدام المفرط للصابون ومنظفات الوجه والمنتجات يمكن أن يعطل هذا التوازن ويؤدي إلى نمو البكتيريا، مما يؤدي إلى مشاكل مثل حب الشباب.

علاج حب الشباب



ماء الورد يساعد على إزالة الزيوت الزائدة من وجهك، كما أنه يساعد على تثبيط نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.

ترطيب بشرتك



يساعد ماء الورد على تجديد بشرتك وترطيبها وتحسين نسيج بشرتك وتعويضها عن المياه التى تفقدها.

يقلل الانتفاخ



خصائص ماء الورد المضادة للالتهابات والمبردة للبشرة تعالج أيضًا الانتفاخ، خاصةً تحت عينيك، ببساطة عن طريق وضع فوطتين من القطن مشبعتين بماء الورد البارد على عينيك، يمكنك معالجة الانتفاخ خلال دقائق.



فوائد ماء الورد

يناسب البشرة الحساسة



يساعد ماء الورد على تهدئة الاحمرار والتهيج بخصائصه المضادة للالتهابات.

يبطئ الشيخوخة



يتقدم عمر بشرتك بشكل أسرع بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، نظرًا لاستخدام المنتجات المحملة بالمواد الكيميائية القاسية والإجهاد ونمط الحياة غير الصحي والتلوث، وماء الورد غنى بمضادات الأكسدة التى تعمل على تحييد الجذور الحرة والحفاظ على صحة بشرتك.

علاج التهاب الجلد



إذا كنت تعاني من حالة جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية ، فإن ماء الورد النقي يمكن أن يساعد فى علاجها لخصائصه المضادة للالتهابات.