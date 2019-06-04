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مسلح يقتل 4 بالرصاص فى داروين الأسترالية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:34 م
مسلح يقتل 4 بالرصاص فى داروين الأسترالية الشرطة الروسية
رويترز

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قالت السلطات إن مسلحا قتل 4 أشخاص بالرصاص وأصاب واحدا فى مدينة داروين الأسترالية اليوم الثلاثاء فى واحد من أكثر حوادث العنف دموية فى البلاد منذ سنوات.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به. وقال مفوض الشرطة ريس كيرشو للصحفيين "في هذه المرحلة لا نعتقد أن للحادث صلة بالإرهاب. إنه شخص واحد وتصرف بشكل فردي ..".

وأضاف كيرشو أن المهاجم الذي يبلغ عمره 47 عاما معروف للشرطة وأنها احتجزته في غضون ساعة من الإبلاغ عن أول إطلاق للنار في المدينة الواقعة بشمال البلاد.

وقال كيرشو إن من المعتقد أن المشتبه به، الذي كان حصل على إطلاق سراح مشروط في يناير كانون الثاني، استخدم مسدسا.

وحددت الشرطة خمسة مواقع لارتكاب الجريمة منها حانتان ومتنزه ومتجر بقالة. وقال كيرشو "لا نزال نحاول تحديد الدافع وما إذا كان نفذ جريمته مع سبق الإصرار والترصد".

وتطبق استراليا أحد أكثر القوانين صارمة في العالم للحد من انتشار الأسلحة النارية والذي تم إقراره بعد أعنف جريمة قتل عشوائي في تاريخها عندما قتل مسلح 35 شخصا في بورت آرثر في ولاية تسمانيا.

 

 


أستراليا

إطلاق نار

بلدة دارون

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