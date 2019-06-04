مرفق إسعاف كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ بـ100 سيارة فى عيد الفطر المبارك

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مرفق إسعاف محافظة كفر الشيخ عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكل فروعه بالمراكز الإدارية، استعداداً لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وسيتم الدفع بـ100 سيارة إسعاف لتأمين الطرق، والحدائق ومصيف بلطيم، ومواجهة الأحداث الطارئة والتعامل معها، وتتركز سيارات الإسعاف بكافة المناطق، خاصة أماكن "كفر الشيخ، فوه، مطوبس، دسوق، الحامول، بيلا، مصيف بلطيم، بلطيم، الطريق الدولى الساحلى".

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن المرفق استعد للاحتفال بعيد الفطر المبارك بإلغاء الإجازات وبـ100 سيارة إسعاف مجهزة، وستنتشر أمام الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، ومنها "حدائق صنعاء وأحمد زويل بكفر الشيخ، وبحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وبحدائق أدفينا بمطوبس، وبطول شاطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم".

وأضاف الجنزورى لـ"اليوم السابع" أنه ستتواجد سيارات الإسعاف بالطريق الدولى الساحلى وروافده، وتلك السيارات مجهزة بأحدث الوسائل، كما أن طاقم الاسعاف مدرب على التعامل مع الحالات المرضية، لأقرب مستشفى.