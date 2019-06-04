مديرية أمن الشرقية: تواجد مكثف لقسم العنف ضد المرأة بالأماكن المزدحمة فى العيد

الشرقية - فتحية الديب

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، وجه تعليماته لقسم العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية، ومباحث الأداب، صباح اليوم، بالإنتشار فى الأماكن المزدحمة، لتأمين الفتيات وحمايتهم من المتحرشين فى المتنزهات والحدائق العامة والميادين والشوارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف المصدر، إن قسم العنف ضد المرأة والشرطة النسائية، متواجد فى الشارع خلال إحتفالات عيد الفطر،وخطته قائمة على التواجد المكثف بالمتنزهات والحدائق العامة والأماكن المزدحمة.

وأشار المصدر، أن قسم العنف ضد المرأة سوف يتعامل بكل حسم مع المتحرشين الذين يعكرون صفو إحتفالات الفتيات بالعيد.

يذكر أنه تم استحداث وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية فى مايو 2013 بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، بسبب زيادة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة، وهو الأمر الذى دفع الوزارة إلى إنشاء كيان يحمل اسم مكافحة العنف ضد المرأة، وأهم ما ركز عليه القرار أن يتم الاعتماد فى إنشاء هذه الإدارة على عنصر الشرطة النسائية.

وفى سياق متصل أفادت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن مكتب الشكاوى بالمجلس برئاسة محامية، مكلف يتلقى الشكاوى والبلاغات من الفتيات التى يتعرضن للتحرش أثناء السير فى الشارع، ويتم التنسيق مع قسم العنف ضد المرأة بمديرية أمن الشرقية، وإبلاغهم بأى بلاغات تأتى للمجلس للتعاون سويا وملاحقة كل من تسول له نفسه تعكير صفو إحتفالات المرأة والفتيات بعيد الفطر المبارك.