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محافظ كفر الشيخ: حققنا توريد 131 ألف طن أقماح للشون وللصوامع

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:27 م
محافظ كفر الشيخ: حققنا توريد 131 ألف طن أقماح للشون وللصوامع قمح -ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة حققت توريد 131 ألفا و682 طن و946 كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019 بدايةً من 15 أبريل الماضى، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعى المصرى.

وأضاف المحافظ، أن الرصيد السابق الذى تم توريده خلال الأيام الأخيرة بلغ 131 ألفا و217 طن 309 كجم وإجمالى الكمية الموردة آخر يوم بلغت 465 طنا و43 كجم، ليصل اجمالى ما تم توريده حتى الآن من الأقماح على مستوى المحافظة بلغ 131 ألفا و682 طنا و946 كجم، تضمنت " 81 ألف و269 طن و737 كجم للشركة المصرية للصوامع والغلال، و26 ألف و493 طن و704 كجم بشون فرع البنك الزراعى، و23 ألف طن و919 طن و505 كجم إلى قطاع مطاحن كفرالشيخ، مؤكداً على انتظام أعمال التوريد بشكل يومى حتى نهاية موسم التوريد فى 15 يوليو المقبل.

وأكد المحافظ، أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019م تضمنت " 655 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22٪.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.

وتابع محافظ كفرالشيخ، انه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولى المراكز والمدن، إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.


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