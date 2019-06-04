محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا لحل مشكلة نقص مياه الشرب ببعض المناطق

الفيوم – رباب الجالي

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث ومناقشة مشكلة انقطاع ونقص مياه الشرب ببعض المناطق بالمحافظة، لوضع الحلول المناسبة لها وتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وذلك بحضور اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والعقيد أيمن عبدالعزيز المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.

خلال الاجتماع بحث محافظ الفيوم مع رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المناطق التى تعاني من انقطاع أو نقص مياه الشرب فى مختلف مراكز المحافظة، وضرورة وضع الحلول الجذرية التى تضمن توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال وتشغيل جميع محطات المياه بكامل طاقتها خلال فترة الصيف لضمان وصول مياه الشرب لجميع المناطق خاصة فى نهاية الخطوط والشبكات.

كما أكد المحافظ على توفير سيارات معقمة لنقل مياه الشرب النقية للمناطق التى تعاني من انقطاع المياه أو نقصها كحل مؤقت لحين توفير المياه فى الخطوط، كما أكد على ضرورة تكثيف الحملات بالتنسيق بين مسئولي شركة مياه الشرب ورؤساء المدن والشرطة، لمواجهة حالات التعدي على خطوط مياه الشرب النقية واستخدامها فى ري بعض الزراعات وكذلك مغاسل السيارات، لمواجهة مشكلة نقص المياه ببعض المناطق.