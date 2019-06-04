سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ الشرقية: 1166 حالة تعدى.. وحملات مكبرة لإزالة التعديات فى العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:30 ص
محافظ الشرقية: 1166 حالة تعدى.. وحملات مكبرة لإزالة التعديات فى العيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا تهاون ولا تصالح مع كل متعد تسول له نفسه الإعتداء على أراضى أملاك الدولة فى محافظة الشرقية.

وأوضح المحافظ، لـ "اليوم السابع" إنه تم صدور قرار لإيقاف مجموعة من العاملين بالوحدات المحلية بمركز ومدينة بلبيس وإحالتهم للتحقيق، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك لتقصيرهم وتقاعسهم عن العمل وعدم متابعتهم لإزالة التعديات فى المهد على الأراضى المنزرعة وأملاك الدوله، وكذلك عدم تصديهم لمخالفات البناء بدون ترخيص.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ حملات إزالة مكبرة، فى عيد الفطر المبارك مباشرة بالإشتراك مع القوات المسلحة وقوات الشرطة لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة (عقارات -أراضى زراعيه) بنطاق المحافظة وخاصة للحالات ممن سبق لهم التقدم للتقنيين ولم يثبتوا جديتهم وصدرت لهم قرارات إزالة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رصد 1435 حالة تعدى بالبناء العشوائى بمساحة 61 فدانا و 10 قراريط و9 أسهم، وذلك من أول يناير 2019 حتى منتصف مايو المنصرم وتم إزالة 1166 حالة منها بنسبة 81% بمساحة 43 فدانا و 14 قيراطا و 9 أسهم ليتم استكمال إزالة باقى التعديات قبل نهاية عام 2019 .

 


محافظ الشرقية

استرداد اراضى املاك الدولة

ازلة التعديات على اراضى املاك الدولة بالشرقية

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية يعلن حل 92% من طلبات المواطنين الواردة عبر بوابة الشكوى

الأحد، 02 يونيو 2019 05:58 م

محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن برفع اتلال القمامة استجابة لشكاوى اهالى مركز ابو كبير

السبت، 01 يونيو 2019 01:58 م

محافظ الشرقية: نحتاج للتعاقد مع 600 عامل وسائق لحل منظومة النظافة

السبت، 01 يونيو 2019 12:20 م

محافظ الشرقية يتفقد مقلب الفدان ومشروعى نفق عرابى وشارع طلبة عويضة

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:04 م

محافظ الشرقية: غلق الكافتيريات غير المرخصة وتنفيذ خطة طلاء المبانى بلون موحد

الإثنين، 27 مايو 2019 03:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء الليبية تتراجع بعد صلاة الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

اعرف ثمن السيارة التى ستقل ترامب خلال زيارته للندن.. رقم خيالى

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

علشان تتخلصى من رائحة قدميك الكريهة ..الحل×3 وصفات طبيعية

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

صور.. حصاد شهر الخير.. ضربة قاصمة للإرهاب بتسلم "عشماوى".. درجات الحرارة وصلت 50.. عودة الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية.. "كوبرى تحيا مصر" تحفة هندسية فى روض الفرج.. "مو صلاح" يفوز بدورى أبطال أوروبا

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

تفاصيل الكشف عن قبر محمد الجراحى أول شهيد لجامعة القاهرة.. 13 رصاصة بمظاهرات كوبرى عباس 1935 تنهي حياته عن عمر يناهز 20 عامًا.. ويكتب رسالة خالدة بدمه لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

روحية تشق طريق النجاح بعدما ذاقت مرارة الجهل.. حصلت على مؤهل متوسط عقب محو أميتها بسوهاج.. عانت كثيرا ولم تحصل على درس خصوصي.. وتؤكد: أتمنى تعليم الفتيات بالقرى والنجوع لأن العلم نور والجهل ظلام.. "فيديو وصور"

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

الوجه الآخر لعاصمة الإبداع.. شوف أكوام القمامة فى لوس أنجلوس واعرف مصدرها

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

مرتضى منصور يستعين بفيديو رش مياه: "طارق العشرى عمل سحر قبل الماتش"

الصراع يشتعل.. سيناريوهات التتويج بالدورى بعد تعادل الزمالك مع الحرس

الصراع يشتعل.. سيناريوهات التتويج بالدورى بعد تعادل الزمالك مع الحرس

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

الزمالك يتعادل مع الحدود ويُعقد فرص منافسة الأهلى على لقب الدورى.. الحرس يُقيم ممرا شرفيا احتفالا بكونفدرالية الأبيض.. بهاء مجدى يرفض هدية جلال.. بوطيب يسجل للمباراة الثانية على التوالى.. والعشرى يواصل مفاجأته

الزمالك يتعادل مع الحدود ويُعقد فرص منافسة الأهلى على لقب الدورى.. الحرس يُقيم ممرا شرفيا احتفالا بكونفدرالية الأبيض.. بهاء مجدى يرفض هدية جلال.. بوطيب يسجل للمباراة الثانية على التوالى.. والعشرى يواصل مفاجأته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة