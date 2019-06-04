محافظ الشرقية: 1166 حالة تعدى.. وحملات مكبرة لإزالة التعديات فى العيد

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا تهاون ولا تصالح مع كل متعد تسول له نفسه الإعتداء على أراضى أملاك الدولة فى محافظة الشرقية.

وأوضح المحافظ، لـ "اليوم السابع" إنه تم صدور قرار لإيقاف مجموعة من العاملين بالوحدات المحلية بمركز ومدينة بلبيس وإحالتهم للتحقيق، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك لتقصيرهم وتقاعسهم عن العمل وعدم متابعتهم لإزالة التعديات فى المهد على الأراضى المنزرعة وأملاك الدوله، وكذلك عدم تصديهم لمخالفات البناء بدون ترخيص.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ حملات إزالة مكبرة، فى عيد الفطر المبارك مباشرة بالإشتراك مع القوات المسلحة وقوات الشرطة لإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة (عقارات -أراضى زراعيه) بنطاق المحافظة وخاصة للحالات ممن سبق لهم التقدم للتقنيين ولم يثبتوا جديتهم وصدرت لهم قرارات إزالة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رصد 1435 حالة تعدى بالبناء العشوائى بمساحة 61 فدانا و 10 قراريط و9 أسهم، وذلك من أول يناير 2019 حتى منتصف مايو المنصرم وتم إزالة 1166 حالة منها بنسبة 81% بمساحة 43 فدانا و 14 قيراطا و 9 أسهم ليتم استكمال إزالة باقى التعديات قبل نهاية عام 2019 .