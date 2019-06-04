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لو عروسة فى العيد.. تعرفى على نصائح طبية مهمة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:00 ص
لو عروسة فى العيد.. تعرفى على نصائح طبية مهمة
كتبت فاطمة ياسر

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عند اقتراب العيد نجد الكثير من العرائس يجهزن للاحتفال بمراسم الزفاف، وهنا يقدم اليوم اليوم السابع لقرائه بعض النصائح الطبية التى يجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة بعد شهر رمضان والصيام، لكي يصبحن فى صورة جيدة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

-الاهتمام بنوعية الطعام من أبرز النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحتك النفسية والجسمانية والجنسية.

-أكثرى من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر لغذائية المهمة للجسم، كالجرجير، والخس والخيار والبرتقال والفراولة والبطيخ.

-قللى من تناول الأطعمة المقلية وذات الدهون العالية والسكريات قبل الفرح بـ5 أيام، لأنها تؤثر بشكل سلبى على الصحة الجنسية والنفسية.

-إذا كنت مدخنة يجب الإقلاع عن التدخين، لأنه يؤثر بشكل سلبى على صحتك وبشرتك ويتسبب فى ضعف الصحة لديك.


عروسة العيد

نصائح طبية لعروس العيد

عروس العيد

الطب وعروس العيد

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