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لماذا نحتاج إلى تناول الفيتامينات والمعادن

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:30 م
لماذا نحتاج إلى تناول الفيتامينات والمعادن أهمية الفيتامنيات والمعادن فى الجسم
كتبت إيناس البنا

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تعتبر الفيتامينات والمعادن ضرورية لدعم صحة الجسم بصورة جيدة وتنظيم العمل فى مختلف الأنظمة في جميع أنحاء الجسم.

وقد تتعدد أشكال الفيتامينات وفقا لتقرير موقع " medicinenet" فيمكن أن تكون سائلة أو قابلة للذوبان في الماء، وغالبًا ما تؤخذ المعادن بكميات ضئيلة.

يحتاج الجسم إلى 13 نوع من الفيتامينات الأساسية للعمل فى الجسم، وهى فيتامين A ، فيتامين B 6 ، فيتامين B 12 ، الفولات ، النياسين ، الريبوفلافين، الثيامين ، البيوتين ، البانتوثينات ، فيتامين ج ، فيتامين D ، فيتامين  e  وفيتامين K.

بينما تشمل المعادن الأساسية "الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك واليود والسيلينيوم" ،  فيما يقترح بعض خبراء التغذية أن يتناول الأشخاص أيضًا البوتاسيوم والنحاس والمنجنيز والفلورايد والكروم والموليبدينوم.

أهمية الفيتامينات
أهمية الفيتامينات

 

ماذا تفعل المعادن والفيتامينات  فى الجسم؟
 

يدعم النحاس تكوين خلايا الدم الحمراء وتساعد أيضا في تخزين الجسم وإطلاق الحديد، أما الفيتامينات الأخرى فهي مضادات الأكسدة ، مما يعني أنها تحمي الخلايا من جزيئات الجذر الحرة.

هذه الجزيئات تمسك الإلكترونات من الجزيئات الأخرى وتلفها، وتتمثل مضادات الأكسدة في فيتامين هي فيتامين A و E و C.


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الجذور الحرة

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