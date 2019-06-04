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كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:32 ص
كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب كيفية صلاة العيد
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة العيد سنة مؤكدة وليست بواجبة، ويجوز أداؤها فى الجماعة ومن فاتته يسن له أن يصليها منفردًا.

وأوضحت الدار فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن من استيقظ متأخرًا فله أن يصلى صلاة العيد منفردًا فى المنزل ولكن بغير خطبة، ولا يتركها لأن صلاة الجماعة فاتته، مؤكدة فى الوقت نفسه أنه من المحبذ أن يصلى المرء فى المسجد لأن فضل صلاة الجماعة يزيد على صلاة الفرد بـ 27 درجة.

كيفية صلاة العيد

وردا على سؤال كيفية صلاة العيد ، أجابت دار الإفتاء أن صلاة العيد ركعتين، حيث يؤدى المصلى فى الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويكمل الركعة بصورة عادية، وفي الركعة الثانية تكبيرة القيام ثم 5 تكبيرات ثم يكمل الركعة ويجلس للتشهد ويسلم.


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اليوم السابع بلس

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