كبرى الشركات العالمية تتوقع أن يكلفها التغير المناخى تريليون دولار

وكالات

أظهر تقرير نُشر اليوم الثلاثاء أن ما يزيد عن 200 من أكبر الشركات المدرجة فى العالم تتوقع أن التغير المناخى ربما يكلفها نحو تريليون دولار إجمالا، إذ ستعانى من جزء كبير من المصاعب فى السنوات الخمس القادمة.

ورغم ذلك، تشير النتائج التى توصلت إليها سي.دي.بى، وهى مؤسسة غير هادفة للربح، إلى أن شركات كثيرة لا تزال تهون من الأخطار، مع تحذير العلماء من أن النظام المناخى للأرض يمضى قدما على المسار صوب إحداث أضرار فادحة إذا لم تحدث تخفيضات سريعة فى الانبعاثات الكربونية.

وقالت نيكوليت بارتليت المسؤولة عن التغير المناخى فى سى.دى.بى ومؤلفة التقرير "لا تزال معظم الشركات أمامها طريق طويل للمضى فيه من حيث التقييم الصحيح لأخطار المناخ".

وتأسست سي.دي.بى، التى كانت تُعرف سابقا بمشروع الإفصاح عن الكربون، فى السنوات الأولى من الألفية الثانية، وتعد من المؤسسات التى تحظى بالاحترام فى تحالف متنام يضم مجموعات ضغط ومديرى صناديق وبنوك مركزية وسياسيين، يعتقدون أن ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض يشكل تهديدا للنظام المالي.

وفى أحدث دراساتها، حللت سي.دي.بى بيانات مسح من 215 من أكبر الشركات، التى تتنوع من أبل إلى مايكروسوفت إلى يونيليفر ويو.بي.إس ونستله وتشاينا موبايل وانفوسيس وسونى وبى.إتش.بى.

وتتوقع الشركات إجمالا تكاليف إضافية بقيمة 970 مليار دولار بسبب عوامل من بينها ارتفاع درجات الحرارة واضطراب المناخ ووضع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الاعتبار.