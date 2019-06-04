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قبل عيد الفطر.. تحرير 70 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:27 م
قبل عيد الفطر.. تحرير 70 قضية تموينية فى حملة أمنية بالجيزة التموين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استعدت مديرية أمن الجيزة لاستقبال عيد الفطر، بشن حملات أمنية مكثفة على الأسواق والمخابز، لضبط المواد الغذائية الفاسدة، والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها. 

وأسفرت حملة لضباط مباحث التموين، بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 70 قضية، عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص. 

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 


حملة أمنية

مباحث التموين

أمن الجيزة

عيد الفطر

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