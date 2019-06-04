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في 9 نقاط.. تعرف على خطة مديرية الصحة بسوهاج في عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 ص
في 9 نقاط.. تعرف على خطة مديرية الصحة بسوهاج في عيد الفطر عيد الفطر - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوى بكل القطاعات الصحية بالمديرية مع توفير كل المستلزمات الطبية المشاركة من قطاع الصحة فى التعامل مع أى حالات طارئة خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

"اليوم السابع" تواصل مع الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة للوقوف للتعرف على خطة المديرية للاحتفالات والتى تم تحديدها فى 9 نقاط تعرف عليها.

1.تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 3/6/2019 حتى يوم الجمعة الموافق 7/6/2019 داخل كل المستشفيات المركزية والعامة

2.تم رفع درجة الاستعداد وتكثيف تواجد الأطباء من مختلف التخصصات بأقسام الاستقبال، وتم دعم المستشفيات فى أقسام الطوارئ بكميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وتوافر كميات إضافية من قرب الدم وفصائل الدم النادرة والمختلفة تحسبًا لحالات الطوارئ.

3.تم رفع درجة الاستعداد بكل وحدات الغسيل الكلوى التابعة لمديرية الصحة وعددها 31 مركزًا للغسيل الكلوي بمختلف المراكز وتم تزويد كل الوحدات بالمستلزمات اللازمة لتقديم الخدمة بصورة جيدة للمرضى.

4.توفير أماكن خالية لاستيعاب المرضى الجدد وتواجد أفراد فرق الانتشار السريع ومراجعة خطة التحرك فى حالة الطوارئ.

5.تم توفير نسبة 30% من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات.

6.تم التنسيق مع المستشفى الجامعى والمستشفيات الخاصة لرفع درجة الطوارئ بها أيضًا خلال فترة العيد والاستقبال لأى حالات طارئة بها.

7.تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لرفع درجة الاستعدادات أيضًا ووضع خطة للانتشار على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية وبالقرب من المتنزهات والحدائق والتجمعات وبالقرب من ساحات صلاة العيد فى أول يوم.

8.تم إنشاء غرف عمليات بكل إدارة صحية على مستوى المحافظة وربطها مباشرًا مع غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية الصحة.

9.تم ربط غرفة عمليات مديرية الصحة مع غرف مديرية الأمن وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات تأمين الطرق للتحرك والإبلاغ الفورى فى حالة حدوث حوادث.


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