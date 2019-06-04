فيديو وصور.. اضبط مخالفة.. تحويل شاطئ ترعة القاصد بطنطا لمقلب قمامة

الغربية – عادل ضرة

تحول شاطئ ترعة القاصد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إلى مقلب لتجميع القمامة وسط تجاهل مسئولي مجلس مدينة طنطا وحي ثان طنطا، لهذه الكارثة البيئية.

ويلقى المواطنون وحي ثان طنطا، القمامة على شاطئ الترعة، والتى تحولت إلى مقلب للقمامة، مما يمثل كارثة بيئية لانبعاث الروائح الكريهة منها، وإشعال النيران فيها.

وارتفعت اكوام القمامة لأكثر من 3 أمتار امام شركة طنطا للزيوت والصابون، وتسببت القمامة المتراكمة إلى انتشار الذباب والناموس، والكلاب الضالة.

فى الوقت نفسه يتم إلقاء القمامة على الكوبري الملاصق لنقطة مرور ميت حبيش البحرية بطنطا، بعد ان اتخذه الأهالى مقلبا لتجميع القمامة، والبعض الآخر يلقى القمامة فى ترعة القاصد، التي تعتبر من أهم مصادر محطات المياه التي تغذي مدينة طنطا.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالتدخل لوضع حل لهذه الكارثة البيئية، ورفع اكوام القمامة من المنطقة.