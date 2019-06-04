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فيديوجراف.. رئيسة وزراء "بريكست" التى هزمها "بريكست" من هى تيريزا ماى؟

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:21 م
فيديوجراف.. رئيسة وزراء "بريكست" التى هزمها "بريكست" من هى تيريزا ماى؟ تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى

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تغادر تيريزا ماى، منصب رئيسة وزراء بريطانيا بداية من 7 يونيو الجارى، ليبدأ بذلك رسميا سباق البحث عن خليفة لها بين أعضاء حزب المحافظين. 
 
واستلمت تيريزا ماى مقاليد المنصب فى يوليو 2016 بعد استقالة كاميرون وإجراء استفتاء على عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الاوروبى، انتهى بإعلان البريطانيين رغبتهم فى مغادرة التكتل، لتكون بذلك مهمتها تلبية هذا المطلب، وليصبح بذلك "بريكست" العامل المحرك لفترتها فى الحكم، وأيضا العامل الحاسم فى استقالتها. 
 

ولكن من هى تيريزا ماى؟ 

 
1- ولدت ماى فى 1/10/1956 بمدينة إيستبورن، جنوب إنجلترا، وكانت وحيدة
2- ثانى امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا بعد مارجريت ثاتشر
3- ثالث سياسي بريطاني يتولى المنصب دون انتخابات رسمية، بعد انسحاب منافستها أندريا ليدسوم
4 تولت منصب وزيرة الداخلية ما بين 12 مايو 2010 إلى 13 يوليو 2016
5- لمع نجمها في السياسة البريطانية فى 2013 حينما نجحت فى ترحيل "المتشدد" أبو قتادة الفلسطيني إلى الأردن.
6- عرفت تيريزا ماى بأناقتها وذوقها المتميز فى اختيار ملابسها و"هوسها" بالأحذية 
7- تعرضت لمحاولة اغتيال فى ديسمبر 2017 وأعلن رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني "MI5"إحباط الهجوم 
 
 
 
 

تيريزا ماى

رئيسة وزراء بريطانيا

استقالة تيريزا ماى

من يخلف تيريزا ماى

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