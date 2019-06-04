عمال نفط نرويجيون يوافقون على اتفاق أجور ويتجنبون الإضراب

رويترز

أعلن اتحاد النفط والغاز النرويجى، أن عمال نفط نرويجيين توصلوا إلى اتفاق بشأن الأجور مع أرباب العمل اليوم الثلاثاء، ليتجنبوا إضرابا كان من شأنه خفض الإنتاج بمقدار 440 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي.

وأعلن الاتحاد قبل المفاوضات أن تسعة حقول بحرية إجمالا مُعرضة لخطر الإغلاق فى حالة حدوث الإضراب.

ويعادل إنتاج هذه الحقول نحو 11 بالمئة من الإنتاج اليومى لأكبر منتج للبترول فى غرب أوروبا.

وقال اتحاد النفط إن العاملين سيحصلون فى المتوسط على زيادة فى الأجور نسبتها 2.3 بالمئة، بما يتماشى مع ما حصلت عليه نقابتا عمال فى وقت سابق.

لكن نقابة ليديرن التى هدد أعضاؤها بالإضراب قالت إنها تتوقع أن يحصل العمال على مكاسب أكثر فى المحادثات القادمة مع الشركات التى يعملون بها، بينما أكدت تجنب تهديد الإضراب.