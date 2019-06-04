على مسئولية "CNN".. مبعوث كوريا الشمالية لواشنطن لم يعدم ويخضع لتحقيق

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" إن الدبلوماسى الكورى الشمالى الذى ذكرت أكبر الصحف فى كوريا الجنوبية أنه تم إعدامه رميا بالرصاص لا يزال حيا، ومحتجز لدى الدولة، بحسب ما ذكرت عدة مصادر مطلعة الأمر.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الخاص لكوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة كيم هيوك تشول يتم التحقيق معه لدوره فى قمة هانوى الفاشلة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون فى فبراير الماضى. فى الاجتماع الثانى بين كيم وترامب والذى انتهى دون أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق.

وأشارت المصادر لـ "سى إن إن" إن مترجم كيم فى هانوى سين هى يونج أيضا محتجز ويخضع للتحقيقات.

وكانت صحيفة تشوثن إلبو الكورية الجنوبية قد ذكرت أن كيم يونج تشول أحد أبرز مسئولى كوريا الشمالية الذين كليوا فى البيت الأبيض لعقد محادثات مع ترامب قبل أقل من عام، قد تم إعدامه بإطلاق النار عليه عقابا له على عدم نجاح قمة هانوى.

واستشهدت الصحيفة بمصادر لم تكشف عنها من داخل كوريا الشمالية. لكن لم يتم تأكيد الأمر من حكومة سيول أو بيونج ياتنج. وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن بلاده تنظر فى الأمر.