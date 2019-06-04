طريق "الإسماعيلية – السويس" يحصد أرواح المواطنين.. ومحافظ السويس: سيتم تطويره

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصبح طريق "السويس - الإسماعيلية"، لا يصلح تمامًا لسير المركبات والسيارات، بداية من قرية نفيشة بالإسماعيلية حتى منطقة المثلث بالسويس، وهو ما جعل الأهالى يطلقون عليه "طريق الموت"، الذى يبلغ نحو 90‏ كيلومترًا، ويقع نصف الطريق حوله عدد من قرى ومساكن للأهالي.

كثرة عدد الحوادث على طريق "السويس- الإسماعيلية"، أكدها تقرير قدمته غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة السويس، إلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتضمن التأكيد على وقوع 92 حادثًا خلال 30 يومًا فقط، على هذا الطريق، وهو ما يكشف حجم حوادث الطرق فى الطريق الحيوى التى تمر أعداد كبيرة من مختلف أنواع السيارات يوميًا، والحوادث التى وقعت على الطريق من بينها حوادث انقلاب سيارات وتصادم بالطريق، أدت إلى وفاة عدد كبير، وإصابة عدد كبير آخرين.

وأرجع الأهالى والسائقين أسباب تدهور حالة الطريق بهذا الحجم الكارثى، وهو كثرة مرور سيارات النقل القيل من على هذا الطريق، خاصة أنه طريق حيوى بالنسبة لحركة التجارة والموانئ، مطالبين بسرعة رصف الطريق بجودة وإمكانات عالية بجعل الطريق ذهابًا وإيابًا 3 حارات فى كل اتجاه منهم حارة مخصصة للنقل الثقيل.

وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن هيئة الطرق والكبارى سترفع كفاءة ورصف طريق "السويس – الإسماعيلية" خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التطوير بشكل سريع حفاظًا على أرواح المواطنين، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لذلك وتوفير جميع الإمكانيات حتى يتم تطوير الطريق.