ضبط 3 صيادين وأدوات مخالفة فى بحيرة البردويل بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، ضبط 3 أشخاص وأدوات صيد مخالفة لقانون الصيد فى عرض البحيرة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق.

وقالت إدارة البحيرة، فى بيان صادر عنها، إنه بتوجيهات اللواء أمجد إبراهيم الرعية، مدير عام بحيرة البردويل، وجهود رجال الدوريات البحرية فى مرسى النصر، نجحت دورية النصر البحرية فى ضبط قارب خشبى، والغزل الخاص به، وموتوسيكل و"شنشوله" و3 أفراد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتضمن البيان تأكيد التحذير للمخالفين من تطبيق أقصى عقوبة فى حالة الصيد المخالف. وكان موسم الصيد الجديد فى بحيرة البردويل قد انطلق 27 أبريل الماضى، وصنفت إدارة بحيرة البردويل 6 أنواع لحرف الصيد فى عرض البحيرة، هى: "الدبة" القائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع بين متر ومترين بطول 750 مترا، و"الدبديبة" بشباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و"البوص" تعتمد على شباك واحدة بعرض 5 أمتار وطول 800 متر، و"الكابوريا" شبكة من طبقة واحدة بارتفاع متر، و"السنار" تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها على 300 متر معلق بها خيوط فى كل منها سنّارة على أبعاد متساوية، و"الدهبانة" وهى شبكة على جزأين لا يزيد طول كل منها على 400 متر.