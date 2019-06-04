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ضبط 1894 قضية مصنفات و"ملكية فكرية" خلال شهر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:13 م
ضبط 1894 قضية مصنفات و"ملكية فكرية" خلال شهر شرطة المصنفات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط العديد من القضايا فى مجال مكافحة جرائم المصنفات والمطبوعات خلال شهر.

وأسفرت الحملات عن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص، وضبط 7 شركات إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، و3 شركات لاستخدامها برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، و2 محل بيع أجهزة ريسفرات خاصة بفك شفرات القنوات المشفرة، وقضية ببيع وتداول خطوط التليفون المحمول بدون عقود، و855 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، و405 قضايا فى مجال جرائم البرمجيات.

كما نجحت الحملة فى ضبط 21  قضية مطبوعات أدبية وثقافية و40 قضية مطبوعات تعليمية 35 قضية مطبوعات متنوعة و517 منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.. وجارى إستمرار الحملات.


المصنفات

الملكية الفكرية

المطبوعات

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