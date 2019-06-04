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ضبط وتحرير 380 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالغربية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:31 م
ضبط وتحرير 380 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالغربية مخالفات مرورية - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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شنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملات مرورية أسفرت عن تحرير وضبط 380 مخالفه متنوعة شملت " عكس السير ، السير بدون لوحات معدنية، السير عكس الاتجاه ، السير بدون رخصة قيادة".

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون تراخيص ولوحات، كما تم تحصيل مبلغ 34 ألفا 750 جنيه غرامات فوريه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 


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توك توك

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