ضبط وتحرير 380 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملات مرورية أسفرت عن تحرير وضبط 380 مخالفه متنوعة شملت " عكس السير ، السير بدون لوحات معدنية، السير عكس الاتجاه ، السير بدون رخصة قيادة".

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون تراخيص ولوحات، كما تم تحصيل مبلغ 34 ألفا 750 جنيه غرامات فوريه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .