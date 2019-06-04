ضبط طن شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك فى الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، اليوم، من ضبط مالك مصنع "غير مرخص"، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازته وإنتاجه سلع غذائية "شيكولاتة"، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون بيانات تفيد تواريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 1 طن و50 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "شيكولاته خام"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

وورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الضبطية بها 675 كيلو جرام شيكولاتة "منتج نهائى"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية أول، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.