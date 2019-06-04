سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر مخدرات عقب تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالشرقية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 م
ضبط تاجر مخدرات عقب تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالشرقية اسلحة نارية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتهمين فى قضايا حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد العناصر الإجرامية والمقيم بمركز بلبيس وسبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمنطقة سكنه وحال مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق النيران، ونتج عن ذلك إصابته بطلق نارى، وضبط بحوزته بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات لذات العيار - 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والسلاح للدفاع، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات لمحاولة الهروب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


تاجر مخدرات

الشرقية

الامن العام

حيازه سلاح نارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

7 أمراض قد تنتقل من الكوافير فى العيد أخطرها التهاب الكبد

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

تحول خطير فى قضية الاغتصاب يقرِّب نيمار من البراءة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس أول يوم العيد .. مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

بعد تعذر رؤيته أمس.. دار الإفتاء توضح كيفية استطلاع الهلال فى مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

هل يحق لمن سافر السعودية اليوم "الفطر" طبقا لرؤية الهلال؟.. اعرف الإجابة

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة