ضبط تاجر مخدرات عقب تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالشرقية

كتب أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتهمين فى قضايا حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد العناصر الإجرامية والمقيم بمركز بلبيس وسبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات"، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمنطقة سكنه وحال مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق النيران، ونتج عن ذلك إصابته بطلق نارى، وضبط بحوزته بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات لذات العيار - 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والسلاح للدفاع، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات لمحاولة الهروب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.