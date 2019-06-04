سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل "صحة الغربية" يتفقد استعدادات المستشفيات لعيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:27 م
صور.. وكيل "صحة الغربية" يتفقد استعدادات المستشفيات لعيد الفطر خلال الزيارة
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مستشفيات طنطا لمتابعة استعدادت أقسام الطوارئ لعيد الفطر المبارك. 
 
كما تفقد مستشفى المنشاوي العام برفقة الدكتور فيكتور رئيس قسم الباطنة، وقسم الكلي الصناعي للوقوف على مدي جاهزية ماكينات الغسيل الكلوي خلال  إجازة عيد الفطر.
 
ووجه وكيل الوزارة بضرورة رفع حالة الاستعداد والطوارئ، وتواجد جميع الأطباء بجميع أقسام المستشفي لخدمة المرضى طوال أيام عيد الفطر، كما قام بتهنئة الأطباء والعاملين.
وكيل صحة الغربيه يتفقد المستشفيات_2
وكيل صحة الغربية يتفقد المستشفيات

وكيل صحه الغربيه يتفقد المستشفيات
وكيل صحة الغربية يتفقد المستشفيات

وكيل وزارة الصحه يتفقد المستشفيات
وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات

 


عيد الفطر

طوارئ

مستشفيات الغربيه

صحة الغربيه

وكيل صحة الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل

مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل

كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور

كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور

صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة