صور.. وكيل "صحة الغربية" يتفقد استعدادات المستشفيات لعيد الفطر

الغربية - محمد طارق

تفقد الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مستشفيات طنطا لمتابعة استعدادت أقسام الطوارئ لعيد الفطر المبارك.

كما تفقد مستشفى المنشاوي العام برفقة الدكتور فيكتور رئيس قسم الباطنة، وقسم الكلي الصناعي للوقوف على مدي جاهزية ماكينات الغسيل الكلوي خلال إجازة عيد الفطر.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة رفع حالة الاستعداد والطوارئ، وتواجد جميع الأطباء بجميع أقسام المستشفي لخدمة المرضى طوال أيام عيد الفطر، كما قام بتهنئة الأطباء والعاملين.