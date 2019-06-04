صور.. مظاهرة حاشدة فى الأرجنتين تنديدا بالعنف ضد النساء

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع فى الأرجنتين، تنديدا بالعنف ضد النساء بعد موجة من الجرائم التى هزت البلاد والدول المجاورة لها.

وتجمع الأثنين فى الأرجنتين المئات من الرجال والنساء والأطفال والمسنين للتنديد بأعمال العنف التى تطال النساء، فى مظاهرة حاشدة فى البلاد بعد موجة من جرائم قتل النساء هزت البلد والبلدان المجاورة له فى أمريكا اللاتينية.

ويذكر أن تظاهر اندلعت منذ عدت أيام شارك فيها مئات آلاف الأشخاص فى بوينوس آيرس أمام البرلمان ونظمت فعاليات أخرى فى مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن تشيلى وأوروجواى والمكسيك للتنديد بالعنف الجسدى ضد النساء.

وقد أدمج قتل النساء فى القانون الجزائى الأرجنتينى سنة 2012 باعتباره من الظروف المشددة لعقوبات جرائم القتل التى قد تصل إلى السجن مدى الحياة فى حال قتل امرأة، فى مقابل 25 إلى 30 سنة من السجن عند ارتكاب جريمة قتل من نوع آخر.



الاحتجاجات الحاشدة



الاحتجاجات فى الارجنتين



جانب من الاحتجاجات



طفلة تشارك فى المظاهرات



عدد من الشباب يشارك فى المظاهرة



فتيات تتظاهر بسبب العنف ضد النساء



فتيات يتظاهرن ضد العنف