صور.. عواصف ترابية تضرب مراكز الوادى الجديد وتحجب الرؤية على الطرق

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

اجتاحت عاصفة ترابية محافظة الوادى الجديد، منذ قليل، فى عدة مناطق وقرى وتسببت العاصفة فى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة والداخلية بالمحافظة.

وناشدت إدارة المرور بالوادي الجديد، قائدي السيارات والمركبات ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور والسرعات المقررة حفاظًا على سلامتهم وإسداء النصح لرواد الطرق لتوخي الحذر أثناء القيادة في مثل هذه الأجواء.

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا برفع درجة الاستعداد في جميع المرافق والخدمات، والتنبيه على السائقين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة تحسبًا لوقوع أي حوادث، والتوقف عن السير تماما في حال انعدام الرؤية.

ورفعت هيئة الطرق والكباري بالمحافظة حالة الطوارئ، تحسبا لزحف الرمال المتحركة على الطرق السريعة مما يؤدي إلى إغلاقها ووقوع حوادث مرورية خاصة بمناطق شرق العوينات والشب وطريق الأقصر بغداد وطريق أسيوط الخارجة.