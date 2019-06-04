صور.. ضبط لحوم فاسدة بأحد محلات البيع غرب الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين العجمى التابعة لمديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة محمد الطباخ وفريق عمل الإدارة، من ضبط محل لحوم ومجمدات بالهانوفيل بحيازة وبيع لحوم فاسدة، وبالفحص الظاهرى وجد أن اللحوم المجهزة للبيع للمواطنين بها عفن واصفرار وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى كمية 41.800 كجم وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحل للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وبتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالرقابة على الأسواق لضبطها خلال فترة الأعياد وضبط كل من تسول له نفسه بالتلاعب بصحة وسلامة المواطنين.