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صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:29 م
صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة
كتب مدحت وهبة

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يكثف جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز جولاته على الأسواق ومواقف سيارات الميكروباص قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، من خلال سيارات الضبطية القضائية بالجهاز، فى إطار متابعة مدى التزام سائقى الميكروباص بتعريفة الأجرة المقررة ولعدم استغلال السائقين مناسبة العيد لزيادة  تعريفة الأجرة على المواطنين.

حما (3)

 

 

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وتفقد موظفو الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية العديد من مواقف سيارات الميكروباص مثل موقف عبود للاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، كما طالبوا بضرورة وضع تعريفة الأجرة على الزجاج الأمامى للسيارات حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بسعر الأجرة المقررة من الجهات المعنية.

وتبادل موظفو جهاز حماية المستهلك الحديث مع المواطنين داخل  المواقف  وطالبوهم  بعدم الاستجابة لأى سائق يقوم برفع الأجرة عن التعريفة المقررة، وأنه فى حالة حدوث ذلك يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب الشكاوى على رقم 01281661880  وذلك فى إطار مصلحة المستهلك.

 

حمايه
 

 


حماية المستهلك

سيارات الضبطية القضائية

مواقف الميكروباص

السائقين

تعريفة الأجرة

اليوم السابع بلس

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