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صور.. السكان الأصليين يتظاهرون بالبرازيل احتجاجا على سياسات الحكومة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:26 م
صور.. السكان الأصليين يتظاهرون بالبرازيل احتجاجا على سياسات الحكومة جانب من المظاهرة
وكالات

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خرج المئات من قبائل السكان الأصليين بالبرازيل فى مسيرة أمام قصر بلانالتو، في العاصمة برازيليا احتجاجا على سياسات الرئيس اليميني جايير بولسونارو التي تهدد أراضيهم.

ولون المحتجون أجسادهم ووضعوا على رؤوسهم التيجان التقليدية المصنوعة من الريش ورفعوا أقواسا وسهاما وقرعوا الطبول وهم يرددون أغاني احتجاجية. وجاءت المسيرة يوم الجمعة في نهاية ثلاثة أيام من الاحتشاد في العاصمة.

وانتُخب بولسونارو، وهو ضابط سابق بالجيش، فى أكتوبر مدعوما من قطاع الزراعة الذى يناصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتخفيف القيود البيئية. كما يطالب هذا القطاع بتخفيف قوانين حيازة الأسلحة.

وكان أحد أول الإجراءات التى اتخذها بولسونارو بعد توليه منصبه فى أول العام الحالى هو حل الوكالة المعنية بشؤون السكان الأصليين (فوناى) ووضع سلطة إصدار قرارات ترسيم الأراضى التى يطالب بها هؤلاء السكان في يد وزارة الزراعة.

أحد السكان الأصليين محاطا بقوات الأمن السودانية
أحد السكان الأصليين محاطا بقوات الأمن السودانية
برازيلى يتزين بأزياء السكان الأصليين
برازيلى يتزين بأزياء السكان الأصليين
برازيلى يرتدى أزياء السكان الأصليين
برازيلى يرتدى أزياء السكان الأصليين
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
شاب من السكان الأصليين
شاب من السكان الأصليين
فتاة برازيلية
فتاة برازيلية
فتاة من السكان الأصليين
فتاة من السكان الأصليين
قوات الأمن البرازيلية
قوات الأمن البرازيلية
قوات الأمن
قوات الأمن
 
مواطن برازيلى
مواطن برازيلى

 


البرازيل

برازيليا

قصر بلانالتو

جايير بولسونارو

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