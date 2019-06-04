صور.. السكان الأصليين يتظاهرون بالبرازيل احتجاجا على سياسات الحكومة

وكالات

خرج المئات من قبائل السكان الأصليين بالبرازيل فى مسيرة أمام قصر بلانالتو، في العاصمة برازيليا احتجاجا على سياسات الرئيس اليميني جايير بولسونارو التي تهدد أراضيهم.

ولون المحتجون أجسادهم ووضعوا على رؤوسهم التيجان التقليدية المصنوعة من الريش ورفعوا أقواسا وسهاما وقرعوا الطبول وهم يرددون أغاني احتجاجية. وجاءت المسيرة يوم الجمعة في نهاية ثلاثة أيام من الاحتشاد في العاصمة.