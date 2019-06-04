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صرف 85 ألف جنيه إعانات مالية عاجلة لمتضررى حريقى فوه والشخلوبة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:46 م
صرف 85 ألف جنيه إعانات مالية عاجلة لمتضررى حريقى فوه والشخلوبة بكفر الشيخ حريق مدينة فوه
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قررت محافظة كفر الشيخ صرف إعانة عاجلة للمتضررين من حريق مخبز مدينة فوه يوم السبت الماضى، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، مع التعجيل بالصرف خلال الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه قرر صرف 60 ألف جنيه إعانة عاجلة لمتضررى حريق مخبز فوه، لحين الانتهاء من إجراءات الحصر وصرف التعوضات المناسبة، كما قرر صرف 5 آلاف جنيه لـ5 من متضررى حريق الشخلوبة فى سيدى سالم، بعد بحث حالاتهم وإنهاء الإجراءات، ليبدأ الصرف الأسبوع المقبل.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتى استجابة لطلب بعض أهالى الشخلوبة الذين طالبوا خلال اجتماع الصيادين الأسبوع الماضى بتعويض متضررى الحريق الذى وقع فى 8 أبريل الماضى. وكان محافظ كفر الشيخ قد قرر تشكيل لجنة من إدارة التضامن الاجتماعى فى "فوه"، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، للمعاينة الميدانية وحصر الخسائر، تمهيدا لصرف إعانات مالية عاجلة للمتضررين من احتراق مخبز بلدى فى شارع الفتح بالمدينة، والذى طال عددا من الشقق السكنية المجاورة، عقب انفجار خزان الوقود الخاص بالمخبز.

 


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اعانة عاجلة

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