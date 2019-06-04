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صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد ترطيب البشرة
كتبت فاطمة خليل

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تحرص كثير من النساء على الحصول على بشرة نضرة ولامعة فى العيد، وإذا كنتِ تريدين بشرة صحية وناعمة، يمكنكِ تجربة الماسكات الطبيعية لترطيب وتجميل البشرة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد، بحسب موقع net doctor.

ماسكات
ماسكات

 

يعد استخدام الجزر على بشرتك مفيدًا للغاية إذا كنت ترغب في تحسين مشاكل مثل حب الشباب، لأنه يحتوي على فيتامين (أ)، وهو مفيد لالتهاب الجلد.

وفي الوقت نفسه ، سوف يمنحك فيتامين C مظهرًا صحيًا ومنعشًا وسوف تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر على منع الشيخوخة المبكرة، وهذه الوصفة جيدة بشكل خاص للبشرة الدهنية.

وصفة الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد
 

-اخلطي الجزرة بالكامل بنصف كوب من الزبادى.

-ضعيه على البشرة لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة ثم اغسله بالماء الدافئ.

اللوز
اللوز

ماسك اللوز لترطيب البشرة
 

اللوز يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E، وهذا يجعلها مغذية وترطيب للبشرة.

ضع اللوز المحمص فى الخلاط.

امزج اللوز مع ملعقة كبيرة من الزبادى وقم بالتدليك على وجهك لمدة ثلاث دقائق.

اغسل بالماء الدافئ واستخدم كريم الترطيب اليومي.


ماسكات

ماسكات ترطيب البشرة

ترطيب البشرة

ماسكات للبشرة

ماسكات فى العيد

اقنعة للوجه

اليوم السابع بلس

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