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شعث يدعو للاعتراف بفلسطين لحماية حل الدولتين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:37 م
شعث يدعو للاعتراف بفلسطين لحماية حل الدولتين مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الدولية والشئون الخارجية نبيل شعث
أ ش أ

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قال مستشار الرئيس الفلسطينى للعلاقات الدولية والشئون الخارجية نبيل شعث، "إن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة من قبل الدول التى لم تعترف بها حتى اللحظة، للتأكيد على أن حل الدولتين هو الخيار المقبول، والمتفق عليه من المجتمع الدولى".
ودعا شعث خلال لقاءات منفصلة عقدها مع 24 سفيرا من الاتحاد الاوروبى، و6 سفراء من أمريكا اللاتينية، والسفير المصرى لدى فلسطين عصام الدين عاشور، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولى لمواجهة الانتهاكات والمخالفات الاسرائيلية واجراءاتها العنصرية بحق الشعب الفلسطينى، وأرضه ومقدساته، واستمرارها في تكثيف البناء الاستيطاني الذي يهدد فرص الحل السياسي للصراع .
كما جدد التأكيد على رفض الفلسطينيين لما يسمى بصفقة القرن التي بدأت عمليا بنقل السفارة الامريكية، والاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال، وقطع المساعدات عن وكالة الغوث، ودعم المشروع الاستيطاني، والاعتراف لاحقا بضم الجولان للسيادة الاسرائيلية، مشيرا الى خطورة هذه الخطوات على مستقبل المنطقة واستقرارها.
ولفت الى ان استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياستها وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني يتطلب تنفيذ القرارات التي اتخذتها بعض الدول بشأن مقاطعة البضائع المستوطنات، مشيرا الى ان قرار البرلمان الالماني الأخير المتعلق بحركة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها "BDS" قرار مرفوض، يتماشى مع المساعي الاسرائيلية لفرض "الأبرتهايد "على الشعب الفلسطيني، داعيا الى التراجع السريع عن هذا الموقف، وعدم وضع عراقيل في وجهها.
كما دعا شعث الى تفعيل المقاطعة الشاملة على دولة اسرائيل، والضغط عليها، لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، واحترام حقوق شعبنا، والتأكيد على حقه في العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته الأمم المتحدة، مؤكدا أن الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا جراء الاحتلال الإسرائيلي المستمر والسياسات العنصرية ضدهم .
وعقب لقائه سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية عصام الدين عاشور، أثنى شعث على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أولوية القضية الفلسطينية، ورفضها الواضح لـ"صفقة لقرن"، واستمرار بلاده في مساعيها لتحقيق الوحدة الوطنية.
في سياق آخر نفت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام عبرية، حول توقف السلطة عن تحويل اموال فاتورة الكهرباء لصالح شركة الكهرباء في اسرائيل .
وأكد ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة في تصريح صحفي، عدم صحة ما نشره الإعلام الإسرائيلي حول هذا الموضوع. 
وكانت قناة ريشت كان العبرية، نقلت اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية أوقفت تحويل الأموال لدفع فاتورة الكهرباء لصالح الشركة الإسرائيلية التي تزود مناطق بالضفة الغربية بالكهرباء. وفق موقع صحيفةالقدس .
ووفقا للقناة، فإن هذه الخطوة اتخذت منذ 3 أشهر، وزاد الدين العام للشركة والمستحقة من السلطة الفلسطينية مبلغ 300 مليون شيقل. ليصل الإجمالي العام إلى ملياري شيقل (الدولار 6ر3 شيقل) .


فلسطين

نبيل شعث

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إسرائيل

الاعتراف بدولة فلسطين

أخبار العرب

عرب وعالم

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