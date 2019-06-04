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س وج.. هرمون النمو وأهميته لجسم الإنسان

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 م
س وج.. هرمون النمو وأهميته لجسم الإنسان طفل
كتبت فاطمة ياسر

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نسمع كثيرا عن هرمون النمو، ولكن دون أن نتعرف علي أهميته للجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذا الهرمون ونتعرف أيضا علي أهميته للجسم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

ما هو هرمون النمو؟

هو هرمون  في الجسم، يساهم في بناء عضلات وأنسجة الجسم،  ويعتمد على نمو الجسم بشكل عام.

النمو
النمو

كيف يتم إفراز هرمون النمو؟

هرمون النمـو يتم إفرازه من خلال الغدة النخامية في الدم.

ما هي أهمية هرمون النمو؟

يعتمد هرمون النمو على تعزيز مرحلة النمو لدى الكبار وخاصة الصغار، ويحافظ على التمثيل الغذائي،  ويعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم.

كيف يتم إفراز هرمون النمو؟

تعمل الغدة النخامية بإفراز هرمون النمو في الفترة ما بين 3 إلي 5 ساعات،  وذلك لتحفيز الجسم وزيادة مراحل النمو لديه وخاصة عند الاطفال.

ما هي العوامل التي تؤثر على زيادة مستويات هرمون النمو؟

هناك العديد من العوامل التي تزيد من مستوي هرمون النمو في الجسم، كالنوم المنتظم، والرياضة اليومية، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.


هرمون النمو

اسباب ارتفاع هرمون النمو

ارتفاع هرمون النمو

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