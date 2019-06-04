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سيدة تطلب الخلع بعد شهرين زواج: "مدمن مخدرات ويقيم علاقات محرمة"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 ص
سيدة تطلب الخلع بعد شهرين زواج: "مدمن مخدرات ويقيم علاقات محرمة" خلافات زوجيه- أرشيفية
كتب أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها خلعا بعد اكتشافها خيانته وعلاقاته المحرمة بنساء وتعاطيه للمواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك بعد مرور شهرين من زواجهما.

وقالت"سلوي.ن": "صدمت بإدمانه للمخدرات مما جعل حياتى لا تطاق، فمثل هذا الشخص من الممكن أن يفعل أى شيىء ليوفر هذا السم الذى يشربه، ليطلب منى بكل بجاحة الصمت على تصرفاته الشاذة لتوفير المال".

وتابعت: "لم أتصور أن زوجى "راشد.م" الذى يدعى الأخلاق سيرتكب مثل تلك الأفعال، كان دائم الاعتداء علي ويجبرنى على الصمت أمام استقبال أصدقائه الخارجين عن القانون وسيدات سيئات السمعة بمنزلى، وارتكاب أفعال محرمة أمام عينى".

وأضافت فى دعواها: "كانت الصدمة بعد مرور الأسبوع الأول من الزواج عندما بدأ تعاطي المخدرات أمامى، وحاول أن يجبرنى على التعاطى برفقته، وعندما رفضت تطور الأمر إلى ضربى وإهانتى، حاولت الاتصال بأهله وأهلى للشكوى فطالبونى بالصبر عليه والتحمل".

واستطردت: "أخذ مصوغاتي الذهبية وباعها خلال شهرين زواج، لينفق أمواله على الحشيش والهيروين، لاستسلم وطلبت الطلاق فرفض، فلم أجد أمامى حلا غير خلعه لأتخلص من حياتى الزوجية البشعة".


محكمه الاسره

تعاطي المواد المخدره

مدمن مخدرات

الخلافات الزوجيه

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