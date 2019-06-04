سقوط عاطلين قبل ترويجهما 60 طربة حشيش بالعمرانية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 60 طربة حشيش، قبل ترويجها على عملائهما بالعمرانية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، إلى اتجار عاطلين، بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية من مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، أثناء استقلالهما سيارة، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش، بلغ وزنها 6 كيلو، ومبلغ 5040 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة"، و3 هواتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.