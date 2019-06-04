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زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن خسائر بشرية أو مادية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:53 م
زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن خسائر بشرية أو مادية زلزال
أ ش أ

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أعلن مركز شبكات رصد الزلازل الصينية أن زلزالا بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل تايوان اليوم /الثلاثاء/ بالتوقيت المحلى لبكين.
وذكر المركز - فى بيان اليوم- أن مركز الزلزال تم رصده عند عمق 9 كيلومترات فى السواحل المواجهة لتايوان، فيما لم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.


زلزال

تايوان

مركز شبكات رصد الزلازل الصينية

سواحل تايوان

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