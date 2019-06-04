زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن خسائر بشرية أو مادية

أعلن مركز شبكات رصد الزلازل الصينية أن زلزالا بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل تايوان اليوم /الثلاثاء/ بالتوقيت المحلى لبكين.
وذكر المركز - فى بيان اليوم- أن مركز الزلزال تم رصده عند عمق 9 كيلومترات فى السواحل المواجهة لتايوان، فيما لم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن خسائر بشرية أو ماديةالثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:53 م
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أعلن مركز شبكات رصد الزلازل الصينية أن زلزالا بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل تايوان اليوم /الثلاثاء/ بالتوقيت المحلى لبكين.
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