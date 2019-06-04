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رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:00 ص
رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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هنأ رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، المسلمين فى كندا وفى شتى أنحاء العالم بحلول عيد الفطر المبارك، متعهدا بمواصلة محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وقال ترودو، فى بيان صادر من مكتبه، "عيد الفطر يصادف نهاية شهر رمضان المبارك بعد شهر من الصيام والتأمل الروحي"، وأضاف أن هذه المناسبة تعد أيضا فرصة لتكريم القيم فى قلب الإسلام من الخدمة والكرم إلى السلام والرحمة سواء كان الأمر يتعلق بالعمل التطوعى فى بنك الطعام أو دعم الجمعيات الخيرية المحلية، فإن الكنديين المسلمين يعرضون لنا أفضل هذه القيم طوال العام.

وتابع "اليوم، دعونا نحتفل بالعديد من المساهمات التى يقدمها الكنديون المسلمون لبلدنا، ستقف حكومتنا دائما مع الجاليات المسلمة فى كندا وسنستمر فى محاربة ظاهرة كراهية الإسلام والكراهية بجميع أشكالها، وسنواصل بناء كندا أفضل نيابة عن عائلتنا، وأتمنى لكم عيدا ممتلئا بالبهجة".

 


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